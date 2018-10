Zitting in zaak Holleeder gaat niet door 'wegens problemen met vervoer getuige'

De zittingsdag in het proces tegen Willem Holleeder gaat vandaag niet door. De rechtbank heeft via Twitter laten weten dat er problemen zijn met het vervoer van een getuige.

Vanaf vandaag zou Peter La S. als getuige worden gehoord in de zaak. Dat zou gebeuren in de zwaarbeveiligde rechtbank, De Bunker, in Osdorp.

Lees ook: Belangrijke getuige in zaak Holleeder komt om tijdens bizar visongeluk

Vervoer van getuigen

Het openbaar Ministerie (OM) gaat over het vervoer van getuigen. Een woordvoerder laat weten aan AT5 dat een 'samenloop van omstandigheden' oorzaak van de problemen is. De zittingsdag morgen gaat wel gewoon door, aldus het OM.

Holleeder staat terecht voor de dood van zes mannen. Volgens het OM gaf Holleeder opdracht voor de moorden op Cor van Hout (2003), Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Lees ook: 'Spijt dat ik Willem Holleeder niet heb vermoord'