Voltallig bestuur Roze in Blauw stapt op na vertrek Ellie Lust

De Amsterdamse afdeling van het politienetwerk Roze in Blauw dat opkomt voor LHBT'ers, zit zonder bestuur nadat Ellie Lust weg ging. COC Amsterdam maakt zich zorgen over de ontwikkelingen.

In september werd bekend dat Ellie Lust opstapte bij de politie omdat volgens de politieleiding haar tv-werk niet meer met haar politiewerk te combineren viel. Door haar vertrek ging ze ook weg als voorzitter van Roze in Blauw, dat ze bijna twintig jaar geleden oprichtte met vice-voorzitter Frido Stein.

Stein was solidair en stopte eveneens per oktober bij het netwerk. Een derde bestuurslid verliet het bestuur omdat een studie meer tijd vergde dan gedacht, een vierde besloot te stoppen omdat met die daarmee ruimte wilde maken voor een nieuw bestuur.

Gerommel

Het COC, dat het vertrek van boegbeeld Lust betreurt, meent dat door het vertrek van het voltallige bestuur een beeld ontstaat 'dat het bij de politie intern rommelt rondom de aandacht voor de LHBTI-diversiteit'. Ook vrezen ze dat het invloed kan hebben bij het bestrijden van discriminatie.

De belangenvereniging roept in een brief hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg op te zorgen voor een 'sterk en deskundig Roze in Blauw'.

Roze in Blauw is van grote waarde, vindt het COC. 'Mensen hebben zelfs meer vertrouwen om hulp aan het netwerk te vragen dan aan de politie zelf', zegt voorzitter Peter de Ruijter. Hij meent dat de politie juist extra capaciteit vrij moet maken voor Roze in Blauw zodat meer meldingen kunnen worden onderzocht.

Oproep

Ook Marja Lust, actief voor de Amsterdamse Roze in Blauw en tweelingzus van de vertrokken Ellie, kan zich de zorgen van het COC voorstellen. Ze zegt dat er nog dit jaar een nieuw bestuur moet komen. 'Er is al een oproep gedaan binnen de politie-organisatie om een stap naar voren te doen. Half november weten we waarschijnlijk meer.'

Ze benadrukt dat Roze in Blauw nog steeds 24 uur per dag bereikbaar is voor mensen die hulp nodig hebben. Wel zal het netwerk tijdelijk minder vaak ingaan op uitnodigingen voor debatten, workshops of presentaties. 'Dat is een van de taken van het bestuur dat we nu niet hebben.'