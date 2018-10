Voormalige Anne & Frank-bakkerij mag voorlopig open blijven

Bakkerij 'Andere Koek', de zaak die voorheen opereerde onder de naam Anne & Frank, mag voorlopig haar deuren open houden. De gemeente wilde de zaak sluiten omdat het een toeristenwinkel zou zijn, maar de rechter besloot anders.

In de binnenstad en een veertigtal omliggende straten mogen geen nieuwe zaken geopend worden die zich richten op bezoekers van buiten de stad. Vorig jaar nam de gemeente daartoe een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Zaken die gericht zijn op de verkoop van drankjes en eten voor directe consumptie, vallen ook onder de noemer 'toeristenwinkel'.

Lees ook: 'Bakkerij Anne&Frank' onder dreiging van sluiting door gemeente

Eten klaargemaakt

Een inspecteur van de gemeente bracht onlangs een bezoek aan de bakkerij en constateerde dat er eten werd klaargemaakt in de zaak. Een klein terras voor de winkel werd al door de eigenaar weggehaald. Maar de vier tafeltjes met stoelen in de zaak zelf bleven. Volgens de eigenaar heeft hij die zitjes nodig om financieel te kunnen overleven.

Lees ook: Ook 'bekend Amsterdam' steunt Seafood Shop: 'Dit kan echt niet'

Een andere medewerker van de gemeente liet in een e-mail aan de eigenaar weten dat de zogenaamde mengformule (detailhandel en horeca) wel is toegestaan in het gebied. De rechter is daarom van oordeel dat de bakkerij open mag blijven zolang de rechtszaak tegen het sluitingsbevel nog loopt.

Nabij Anne Frank Huis

Bakkerij Anne & Frank kwam eerder in opspraak vanwege de naam. De zaak is gevestigd vlakbij het Anne Frank Huis. Twitteraars noemden de naam van de bakkerij 'bizar', 'smakeloos' en 'alle vorm van schaamte en fatsoen voorbij'.

Lees ook: Bakkerij Anne & Frank wijzigt naam na ophef

Eigenaar Roberto bevestigt de uitspraak van de rechter. Maar hij wil niet verder ingaan op de zaak.