'Rooie Ron' vrijgesproken voor drugshandel tijdens IRT-affaire

'Rooie Ron' de J. is maandagmiddag vrijgesproken voor het witwassen van geld dat hij in begin jaren negentig verdiend heeft met drugshandel tijdens de IRT-affaire.

De J. vervoerde en leverde tussen 1991 en 1993 grote hoeveelheden softdrugs. De politie en justitie wisten hier vanaf en lieten het gebeuren. Allemaal in de hoop dat deze bijzondere opsporingsmethode de identiteit van de top van de criminele organisatie zou onthullen. De J. kreeg voor zijn diensten betaald. Deze samenwerking is later de IRT-affaire genoemd.

De opsporingsmethode zorgde voor grote politieke ophef. Rooie Ron werd vorig jaar zomer door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Waarop hij in hoger beroep ging.

Vrijgesproken

Het gerechtshof oordeelde maandag dat de overheid heeft gedoogd dat de winsten door de informanten en tussenpersonen werden behouden, door de afwikkeling niet op officieel niveau te bespreken of te beslissen, meldt het AD.

Hierdoor kan volgens het hof niet worden gesteld dat die verdiensten, die het financiële gevolg waren van door de overheid gestuurde handelingen, afkomstig waren uit het criminele handelen van De J. Volgens het hof wist de overheid dat het om grote winsten ging.

Naast dat de Amsterdammer op vrije voeten is, kan hij ook nog zijn verbeurd verklaarde villa terugkrijgen.