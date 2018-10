Ziyech heeft spierverrekking in bovenbeen: niet naar Marokko

Hakim Ziyech, de vleugelaanvaller die zondagmiddag viel tijdens de wedstrijd tegen AZ, reist niet af naar Marokko.

Dat maakt Ajax zojuist bekend. Uit onderzoek is gebleken dat Ziyech een spierverrekking heeft opgelopen en moet herstellen. In overleg met de Marokkaanse voetbalbond is daarom besloten dat hij in Amsterdam blijft en de wedstrijden met het team van Marokko voorlopig moet overslaan.

Lees ook: Onderzoek moet uitwijzen of Ziyech mee kan met nationale ploeg

De eerstvolgende wedstrijd van Ziyech zou de kwalificatie voor de Afrika Cup zijn. Het Marokkaanse team speelt zaterdag 13 oktober tegen de Comoren, maar dan dus zonder Ziyech.

Lees ook: 'Deze blessure niet eerder gehad, de pijn herken ik niet'

Ajax

De volgende wedstrijd van Ajax is pas weer op 20 oktober. De ploeg speelt dan tegen sc Heerenveen. Of de middenvelder dan weer kan spelen is nog niet bekend.