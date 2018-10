Onrust om nachtelijke sluiting brandweerkazerne: 'We zijn proefdieren in de proeftuinkazerne'

De nachtelijke sluiting van de brandweerkazerne aan de Dapperstraat vanaf 1 januari 2019 zorgt voor onrust onder de buurtbewoners. Er zijn grote zorgen over de aanrijtijden en de brandveiligheid in de Dapperbuurt. Er is inmiddels een handtekeningenactie gestart in een poging de nachtsluiting te voorkomen.

De nachtelijke sluiting loopt samen met het plan om in het nieuwe jaar brandweerlieden van kazerne Victor aan de Dapperstraat geen 24-uursdiensten meer te laten draaien. Als enige kazerne in de stad wordt er daar vanaf januari 2019 gewerkt met een achtuurrooster. Met dit plan wil brandweercommandant Leen Schaap de door hem zogenoemde witte mannencultuur bij de brandweer doorbreken.

Om ervoor te zorgen dat de kazerne toch in de nacht openblijft, is buurtbewoner Saskia Ploeg een handtekeningenactie begonnen. 'Ik ben handtekeningen aan het ophalen voor de brandweer. Die zit hier op de hoek, maar die gaat vanaf 1 januari 2019 dicht in de nachtelijke uren', vertelt ze tegen een bezoeker van de Dappermarkt.

'We zijn proefdieren'

Kazerne Victor, zoals de kazerne aan de Dapperstraat officieel heet, gaat vanaf 1 januari door het leven als een zogenoemde proeftuinkazerne. 'Dat betekent dus dat wij de proefdieren zijn. En zo voelen we ons ook', zegt Ploeg.

Eén van de buurtbewoners die de handtekeningsactie steunt, is Fokke Obbema. Hij werd vorig jaar april in de nacht getroffen door een hartstilstand en gereanimeerd door de brandweermannen van kazerne Victor. Obbema: 'Voor mij zou het misschien wel dodelijk zijn geweest. Ik ben gered om 00:30 uur in de nacht en nu gaan ze sluiten om 23:00 uur. Dat zou voor mij redelijk rampzalig zijn geweest.'

Kleine bijeenkomst

Van de plannen voor de kazerne zijn nog maar weinig buurtbewoners op de hoogte, zo vertelt Saskia. Bijna alle ondertekenaars moet ze uitleggen hoe de brandweerzorg vanaf volgend jaar geregeld gaat worden. 'Wij zijn niet geïnformeerd door de gemeente. Dat is helemaal een slechte zaak. Je zou denken als je zo'n proef doet dat je dan bijvoorbeeld brieven gaat verspreiden onder de bewoners. Er is alleen een hele kleine bijeenkomst geweest.'

Obbema: 'Het is totaal niet transparant hoe dit besluit tot stand is gekomen. Ik vraag me af of ze er goed over hebben nagedacht over de gevolgen voor bijvoorbeeld reanimaties, naast de branden. Die indruk heb ik niet.'

Inmiddels hebben zo'n zeshonderd buurtbewoners hun handtekening gezet. Volgende week gaat Saskia ze aanbieden aan de gemeenteraad. 'Iedereen in Amsterdam is tegen', besluit ze.

'Sluiting is verantwoord'

De brandweer erkent in een reactie dat de bewoners onvoldoende geïnformeerd zijn over de plannen. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met het stadsdeel om hier snel verandering in te brengen. Ook zegt de brandweer dat de nachtelijke sluiting een verantwoorde keuze is waar goed over is nagedacht.

De proef duurt twee jaar en wordt volgens een woordvoerder tussentijds zorgvuldig geëvalueerd. Mocht het noodzakelijk zijn om tijdens de proef bij te sturen, dan wordt dat gedaan, belooft de brandweer.