Berlagebrug in 2021 gerenoveerd, maar minder versleten dan verwacht

Het beton en baksteen in de pijlers lijden aan slijtage door botsingen en schoonmaakbeurten, het bewegende deel is op sommige punten doorgeroest en machines zijn aan het eind van hun levensduur. Dat zijn mankementen die de Berlagebrug heeft. In 2021 wil de gemeente de Berlagebrug aanpakken.

Toch is de brug beter af dan andere uit dezelfde bouwtijd. Dit komt doordat de Berlagebrug steviger gebouwd is en zwaarder verkeer kan dragen, blijkt uit een onlangs verschenen nota van de gemeente. Ook is de houten fundering weinig aangetast en het beton in de bewapening beschermt het ijzeren vlechtwerk voldoende.

Afsluiting voor het verkeer

De vlakbij gelegen Schollenbrug heeft ook gebreken aan de constructie: het beton moet daar vervangen worden. De gemeente besloot om die brug in dezelfde tijd op te knappen. Fietsers moeten daardoor omrijden, aangezien zowel de Schollen- als Berlagebrug niet begaanbaar zijn.

Tijdens het onderhoud, dat naar verwachting in 2021 gaat gebeuren, zullen de twee bruggen volledig afgesloten worden voor het auto- en fietsverkeer. Dit gaat drie tot vier maanden duren. De trams op lijn 12 zullen niet verder rijden dan Vrijheidslaan. Het binnenscheepvaart is bovendien gestremd op de Amstel bij de Berlagebrug.

Ruimte voor fietsers

Na de renovatie van de brug kunnen fietsers over een verbreed fietspad rijden. De huidige fietsstroken, die op werkdagen zo'n 24.000 fietsers verwerken, zijn te smal. De extra ruimte voor de fietsers gaat wel ten koste van het voetpad: dat wordt bijna zeventig centimeter versmald. Verder moeten er ook lantaarnpalen en slagbomen verplaatst worden.

De aanpak van de Berlagebrug gaat ruim 21 miljoen euro kosten. Het vernieuwen van de Schollenbrug zal nog eens vijf miljoen euro kosten. De gemeente neemt later een besluit over de precieze planning. Na het onderhoud moet de brug weer dertig jaar mee kunnen gaan.