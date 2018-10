Febo in Westelijk Havengebied beschoten

De Febo in het Westelijk Havengebied is afgelopen nacht beschoten. In het filiaal en een naastgelegen pand aan de Tijnmuiden zijn diverse kogelinslagen aangetroffen.

Volgens de politie is nog niet duidelijk of het om een gerichte actie gaat. Een werknemer van het Febo-filiaal zegt tegen De Telegraaf dat uit camerabeelden blijkt dat het een amateuristische schietpartij is geweest.

'Je ziet een man eerst doelgericht naar het pand naast ons lopen. Maar dan schiet hij alle kanten op. Net alsof hij het wapen helemaal niet goed hanteert.' Volgens de werknemer is de Febo vier keer geraakt door de rondvliegende kogels.

Volgens de politie zijn er in beide panden evenveel kogelinslagen aangetroffen. Wie de eigenaar is van het naastgelegen pand, is niet duidelijk. Volgens de Febo-werknemer zou er een nieuwe broodjeszaak in het naastgelegen pand komen, maar is de zaak nog gesloten.