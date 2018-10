Smart ramt scooter en rijdt door, maar verliest kenteken

Een auto is vanavond doorgereden na een aanrijding met een scooter in Noord. De twee opzittenden, een man en een vrouw, raakten bij het ongeval gewond.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Klaprozenweg en de Ridderspoorweg. De auto reed tegen de scooter aan en ging er daarna vandoor. Het kenteken van de auto is op de plek van het ongeval achtergebleven. Die is door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek.

De scooter is tegen een bewegwijzeringspaal tot stilstand gekomen. De twee slachtoffers zijn met botbreuken overgebracht naar een ziekenuis.