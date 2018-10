Brand door kortsluiting in woning in Zuidoost

Gisteravond woedde er een brand in de kruipruimte van een woning aan de Gooise Kant in Zuidoost. De oorzaak van de brand was kortsluiting.

Een buurman hoorde een brandalarm in de woning afgaan en ging eropaf. De achterdeur bleek los te zijn en er was rook in de woning. De brandweer zag al snel dat de brand in de kruipruimte zat. Er was niemand thuis ten tijde van de brand.