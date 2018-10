Justin Kluivert maakt kans op allereerste Kopa Trophy

Oud-Ajacied Justin Kluivert is genomineerd voor de Kopa Trophy, een nieuwe prijs van het voetbalblad France Football.

Ook PSG-ster Kylian Mbappé maakt kans op de prijs. Het blad France Football houdt jaarlijks de verkiezing voor de beste voetballer van het jaar. De Kopa Trophy is een nieuwe prijs voor talenten onder de 21 jaar.

Lees ook: Kluivert goud waard bij debuut voor Roma

Eerste goal voor AS Roma

Justin Kluivert verkaste afgelopen zomer naar AS Roma. De oud-Ajacied, die afgelopen weekend Ajax-AZ bezocht in de Johan Cruijff Arena, maakt onlangs zijn eerste goal voor de Romeinen in het Champions League-duel met Viktoria Plzen.