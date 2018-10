'Kennis, kunde en ervaring Roze in Blauw moet gewaarborgd blijven'

De Amsterdamse tak van het politienetwerk en aanspreekpunt voor de LHBT+ gemeenschap Roze in Blauw ondergaat aardig wat veranderingen. Ellie Lust is opgestapt bij de politie en is daarmee ook gestopt als voorzitter van Roze in Blauw. Waarna het hele bestuur van de Amsterdamse tak Roze in Blauw is afgetreden. Het veroorzaakt veel zorgen, maar welke impact hebben de interne veranderingen voor de LHBT+ gemeenschap?

Het COC gaf maandag aan bang te zijn dat er een beeld ontstaat dat het bij de politie intern rommelt rondom de aandacht voor de LHBT+ diversiteit. Er ontstaan zorgen rondom de aanwezigheid van 'echte' Roze in Blauw-mensen. De angst ontstaat dat de drempel om aangifte te doen hoger wordt.

Serieus genomen worden

Bas van der Sande is zelf twee jaar geleden slachtoffer geworden van LHBT+ geweld, na een bezoek aan een bar in de Reguliersdwarsstraat werd hij na een akkefietje met personeel uitgescholden voor 'dirty faggot' en geslagen. Hij heeft ervaren hoe belangrijk het is dat je het gevoel hebt dat de politie achter je staat. Volgens hem zit het verschil in dat de mensen zelf ook een LHBT+ identiteit hebben. 'Het gaat net om de nuance verschillen. Voor iemand die zelf homo is, is uitgescholden worden voor 'dirty faggot' net even wat heftiger. Je voelt je daarom serieuzer genomen. Ze weten dat je je niet gewoon aanstelt', vertelt Van der Sande.

'Ze moeten de ruimte en tijd krijgen'

De advocaat van -onder andere- Van der Sande, Sidney Smeets, is bang voor de impact dat het vertrek van Ellie heeft en welk beeld dat oproept. Volgens hem zegt het feit dat iedereen weggaat al iets, dat doe je niet zomaar. Het vertrek van het hele bestuur zorgt volgens Smeets voor het beeld dat ze niet de waardering krijgen die ze verdienen. Ze zouden niet de ruimte krijgen om te doen wat ze willen en zouden worden weggestuurd. 'Als er hetzelfde gebeurt als bij Ellie, heb je geen zin om het bestuur in te gaan. En juist dat beeld moet je weg hebben.'

Het is fijn om een zichtbaar persoon te hebben bij Roze in Blauw, voor de LHBT+ gemeenschap, maar ook voor de politie om aan te tonen dat de gemeenschap een plaats heeft binnen de politie en dit belangrijk wordt gevonden. Hij zegt hierover: 'Ellie was een boegbeeld. Op het moment dat je haar wegstuurt, stuur je het boegbeeld van Roze in Blauw weg'. Dat het hele bestuur, met veel ervaring, stopt zal een gemis zijn.

Vragen in de raad

Volgens Van der Sande en D66-raadslid Jan-Bert Vroege liggen de zorgen dan ook niet zozeer bij het bestuur van Roze in Blauw. De angst is groter dat alle 'gewone' Roze in Blauw-agenten die het werk doen, die bijvoorbeeld de aangiftes behandelen, er ook mee zullen stoppen.

Vroege denkt dat het belangrijk is dat alle agenten die in hun vrije tijd Roze in Blauw ondersteunen, het gevoel moeten krijgen dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden door de korpsleiding. Het komt volgens hem de veiligheidsperceptie van de gemeenschap niet ten goede wanneer bekend is dat er binnen de Roze in Blauw tak onrust is. 'Ik ga woensdag aan de burgemeester vragen of zij mijn zorgen deelt, en hoe ze ervoor gaat zorgen dat de kennis, kunde en ervaring geborgd blijft de komende jaren', aldus Vroege.