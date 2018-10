26-jarige Amsterdammer Judan Fang vermist

De 26-jarige Judan Fang wordt sinds vrijdagmiddag vermist. De man vertrok rond 12.00 vanaf de Amstelveenseweg in onbekende richting en is sindsdien niet meer gezien.

Fang droeg waarschijnlijk een blauwe jas met beige broek en zwarte Adidas-schoenen. De man heeft een Aziatisch uiterlijk, is 1.75 meter lang en heeft zwart haar en donkere ogen. Wie meer informatie heeft over zijn vermissing, kan bellen met de politie via 0800-6070.

De broer van de vermiste heeft zondag een oproep op Facebook gedaan en meldde dat de vermiste zich waarschijnlijk in België bevindt.