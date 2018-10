'Ondanks maatregelen toerisme komende jaren meer overnachtingen'

De maatregelen om het aantal toeristen in de stad terug te dringen, zal de komende jaren niet zorgen voor minder bezoekers.

Dit concludeert onderzoeksbureau Ecorys: 'Ondanks deze maatregelen zullen de komende jaren fors meer toeristen naar Amsterdam komen. Uitgaande van de genoemde maatregelen wordt in totaal nog een toename van zo'n 3.7 miljoen overnachtingen verwacht. Het aantal gasten neemt naar verwachting toe met zo'n 2.1 miljoen', aldus het bureau in de De Telegraaf.'



Beleid

Eerder werd het toeristenbeleid door de gemeente aangescherpt, door onder andere het verplaatsen van de cruiseterminal en de zogeheten 30-dagen regel: vanaf januari 2019 zal de maximale verhuurtermijn van woningen worden teruggedrongen van 60 tot 30 dagen per jaar.



Toename

Ondanks dat het aantal verhuurdagen voor particuliere verhuurders sterk vermindert, voorspelt Ecorys dat er tot 2022 zo'n 8.000 verhuurbare kamers bijkomen, zowel particulier als in hotels. Dit resulteert in een toename van het aantal overnachtingen en dus het aantal jaarlijkse gasten, aldus het onderzoeksbureau.