Portretten vrouwelijke UvA-wetenschappers in Allard Pierson Museum

Vanaf vrijdag 12 oktober hangen er tien portretten van vrouwelijke wetenschappers van de UvA in het museumcafé van het Allard Pierson Museum en in de universiteitsbibliotheek.

De invloedrijke wetenschappers verschenen al in het boek '1001 vrouwen in de 20ste eeuw', dat uitkwam op 3 oktober, zo meldt Folia. In het boek, dat mogelijk is gemaakt door crowdfunding, konden vrouwen financieel 'geadopteerd' worden, waardoor onderzoek naar hen mogelijk werd. De UvA besloot tien vrouwen te adopteren die van grote betekenis zijn geweest voor de universiteit.

Selectie

De tien wetenschappers werden geselecteerd door historicus Els Koek, de schrijfster van het boek. Zij deed dit in samenwerking met een speciaal selectiecomité. De portretten zullen tot en met maart 2019 te aanschouwen zijn.



Amsterdam Museum

Naast het boek is er in het Amsterdam Museum vanaf maandag 4 oktober tot en met maart 2019 een gelijknamige tentoonstelling over de vrouwen in het boek.