Minder treinen rondom Schiphol door valse bommelding

Na de vondst van een verdacht pakketje dinsdagochtend heeft een deel van het treinverkeer rondom Schiphol enige tijd stil gelegen.

Het pakketje werd gevonden in een stilstaande trein op station Hoofddorp, waarna de politie het station ontruimde. De NS riep om dat er sprake was van een bommelding. Deze melding bleek later vals.



Inmiddels gaan er weer treinen, maar treinreizigers vanaf Schiphol en in internationale treinen richting Parijs en Brussel kunnen flinke vertragingen oplopen.