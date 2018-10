Westlander (24) vast na fraude met huurcontracten in Amsterdam

Twintig gemeenten hebben aangifte gedaan tegen een 24-jarige man omdat hij met huurcontracten zou hebben gesjoemeld, waaronder in Amsterdam. Hij is woensdag aangehouden en blijft voorlopig vastzitten, heeft de rechter-commissaris vandaag besloten.

De man uit het Zuid-Hollandse De Lier zou via een website inschrijfadressen met valse huurcontracten te koop hebben aangeboden. Mensen die dat deden konden zich zo inschrijven op adressen waar ze helemaal niet woonden. Op die manier konden ze gebruikmaken van voorzieningen of bijvoorbeeld een reisdocument aanvragen. Gemiddeld moesten ze 350 euro betalen aan de man.

Illegaal

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wisten niet alle klanten dat deze constructie illegaal is. Ze wisten wel dat ze het aangeboden adres alleen konden gebruiken voor inschrijving in de Basisregistratie Personen. Zo wisten ze wel dat ze niet daadwerkelijk op het adres konden wonen.

In augustus kreeg het OM de 24-jarige man in het vizier. Vorige week is hij gearresteerd. Volgens het OM is het voor gemeenten niet makkelijk om valse huurcontracten te herkennen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoeveel personen gedupeerd zijn. Ook moet dan duidelijk worden hoeveel de man heeft verdiend aan zijn frauduleuze handel.

Hoeveel valse contracten hij in Amsterdam heeft uitgegeven kan het OM nog niet zeggen.