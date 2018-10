Online bestelde kleding direct passen in paskamer van ophaalpunt

Online kleding bestellen mag dan heel makkelijk zijn, maar het brengt ook een risico met zich mee. De maat kan verkeerd zijn of het kan je totaal niet staan. Waarna je weer terug kan naar het postkantoor om je bestelling te retourneren. Dat is teveel gedoe, volgens DHL.

Amsterdam krijgt als tweede stad van Nederland deze maand een pashokje in een postkantoor. In de Van Baerlestraat krijg je bij het ophalen van online bestelling de mogelijkheid om je kleding of schoenen direct aan te passen.

Het idee is ontstaan tijdens een samenwerkingsproject met de Avans Hogeschool. Hiermee wordt geprobeerd het online winkelen nog makkelijker te maken. Het heen en weer rijden naar het ophaalpunt wanneer je bestelling tegenvalt is hiermee verleden tijd.

De paskamer wordt nu alleen nog geplaatst in het filiaal aan de Van Baerlestraat, maar er is een kans dat deze ook in andere winkels met een ophaalpunt-punt worden toegevoegd.