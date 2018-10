Politie op zoek naar laptoptas na achtervolging Osdorp

De politie zoekt een donkergekleurde laptoptas na de wilde achtervolging maandagavond in Osdorp. De tas zou moeten liggen in de buurt van de Wolbrantskerkweg. De verdachten maakten die tas buit en onderweg is die weggegooid, meldt de politie Nieuw-West Zuid op Facebook.

Een politieauto knalde tijdens de achtervolging, die in Haarlem begon, tegen een boom in het Botteskerkpark in Osdorp. Volgens de politie moesten de agenten uitwijken voor een vluchtende verdachte die uit de auto was gesprongen.

Eén verdachte kon daarop worden ingerekend, een tweede verdachte is nog voortvluchtig.