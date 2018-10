Dominee: 'Moslims die bekeren tot christendom vaak bedreigd'

Bedreigd en mishandeld worden omdat je overstapt van de islam naar het christendom. Volgens dominee Joël Boertjens gebeurt het bijna dagelijks. Hij wil dat de burgemeester in actie komt.

Tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden ziet de dominee steeds vaker moslims die zich tot het chirstendom bekeren. Bijna iedereen krijgt wel te maken met pesterijen of bedreigingen. 'Verbale bedreigingen, sociaal issolement, wat natuurlijk al erg genoeg is', somt de dominee op. Hij kent zelfs nog ernstigere voorbeelden. 'Mensen die mishandeld zijn, bij een andere kerk in de stad kreeg iemand rouwkransen opgestuurd.'

Koran en cultuur

Volgens Boertjens zijn er verschillende redenen voor de felle reacties. Volgens hem zegt de koran allereerst dat het echt niet kan als mensen de islam de rug toe keren. Daarnaast speelt cultuur een grote rol. Boertjens: 'Het is niet alleen "Mohammed maakt een andere keuze en gaat niet meer naar de moskee maar naar de kerk", maar vaak voelt de hele familie zich te kijk gezet'.

'Bedreiging niet makkelijk hard te krijgen'

De slachtoffers durven vaak geen aangifte te doen uit angst voor erger. Ook is het vertrouwen er niet als het aankomt op het oplossen van de zaak, beaamt ook het CDA: 'Bedreiging of intimidatie is niet altijd makkelijk hard te krijgen, maar toch moet de overheid er dan zijn voor de mensen'.

Boomsa verwacht dat burgemeester Halsema de zaak oppakt en in gesprek gaat met alle partijen.

Stap voor stap

De dominee hoopt meer bewustwording te creeëren voor het probleem, net zoals iedereen bewust is over de positie van de joden en de LHTBI-gemeenschap. 'Als het goed op de kaart staat, dan kan er worden gekeken naar hoe we dit kunnen oplossen en waar we we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Stap voor stap', aldus Boertjens.

Half november gaat de burgemeester langs bij de dominee om zijn verhaal aan te horen en te kijken wat de volgende stappen moeten zijn.