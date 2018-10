Verwarring om doelwit schietincident Westelijk Havengebied

De schietincident in het Westelijk Havengebied van zondagnacht zorgt voor veel verwarring. De eigenaren van de eetgelegenheden in Wespoort vragen zich af wat nou het doelwit is geweest van de schutter.

Volgens een medewerker van de Febo zou de schutter het hebben gemunt op een broodjeszaak in de straat. Daardoor denken veel mensen echter dat Ahmed Ceyhan, eigenaar van een shoarmazaak twee deuren verderop, doelwit is geweest. Maar dat is helemaal niet het geval, zegt hij. 'Ik vind het vervelend dat wij er nu geassocieerd mee worden, terwijl juist het pand naast mij is beschoten.'

Losgaan

Zondagnacht ging een schutter flink los op het Westelijk Havengebied. Kogelgaten werden gevonden bij de Febo en bij een leegstaand pand waar een lunchroom binnenkort moet worden geopend.

De shoarmazaak, die naast de broodjeszaak is gevestigd, had geen schade. 'Toch kreeg ik gisteren honderden telefoontjes. Er kwamen zelfs mensen langs om te zoeken naar kogelgaten in de ramen', zegt Ceyhan.