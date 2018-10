Doelwit én getuige Staatsliedenbuurt: hoe betrouwbaar is crimineel Benaouf A.?

Ze kunnen elkaars bloed wel drinken. Naar eigen zeggen ontsnapte Benaouf A. eind 2012 in de Staatsliedenbuurt aan een eindeloze kogelregen afgevuurd door Anouar B. Woensdag staan de twee criminelen opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank.

Benaouf A. moet op verzoek van Inez Weski, de advocaat van Anouar B., komen opdraven als getuige in het hoger beroep van het proces. Hoe zat het ook alweer?

Kogelregen

Bij de schietpartij op 29 december 2012 komen Youssef Lkhorf (28) en Said el Yazidi (21) om het leven. Ze worden veelvuldig beschoten en uiteindelijk van dichtbij geliquideerd. De slachtoffers zijn in het gezelschap van crimineel Benaouf A. Hij blijkt het eigenlijke doelwit, maar weet aan de kogelregen te ontkomen door tussen twee woonboten aan het Van Bossepad te springen. De daders schieten op hun vlucht voor de politie ook op twee motoragenten, die ternauwernood kunnen ontkomen.

Extra uitzending van het AT5 Nieuws de ochtend na de schietpartij. Tekst gaat verder onder de video



Levenslang

De rechtbank veroordeelt Adil - 'Kinker' - A. en Anouar - 'Popeye' B. op 1 mei 2015 tot levenslange gevangenisstraffen. Hamza - 'Chiep Chiep' - B. wordt met veel vertraging uiteindelijk in Marokko veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij zou de bestuurder zijn geweest van de zilvergrijze Audi die door de schutters wordt gebruikt.

Onderwereldoorlog

De schietpartij wordt gezien als het beginpunt van een reeks zeer gewelddadige liquidaties in de stad, waarbij ook onschuldige slachtoffers vallen. Zo wordt op 13 juli 2014 de volstrekt onschuldige Stefan Eggermont doodgeschoten. Het slachtoffer wordt aangezien voor een crimineel, omdat hij toevallig in een zelfde type (en kleur) auto rijdt als het beoogde doelwit.

De aanleiding voor de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt zou de moord op crimineel Najeb Bouhbouh zijn, in oktober 2012 in Antwerpen. Benaouf A. zit momenteel een celstraf van 12 jaar uit, omdat hij die liquidatie volgens het hof heeft aangestuurd.

Tekst gaat verder onder de video



Doelwit en getuige

Benaouf is naast het beoogde doelwit ook de belangrijkste getuige in het Staatsliedenbuurt-proces. Hij zegt Anouar B. aan zijn gezicht te hebben herkend in de Audi. De rechtbank gelooft A. De vraag is nu of het gerechtshof net zoveel waarde hecht aan zijn verklaringen als de rechtbank.

Bedreiging

Het is niet de eerste keer dat Benaouf in het openbaar verschijnt als getuige. Op 25 mei 2016 (ruim een jaar nadat Adil en Anouar tot levenslang zijn veroordeeld) staat hij in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp ook al oog in oog met het tweetal. Benaouf vertelt dan bedreigingen te hebben ontvangen uit de hoek van de familie van Anouar. Als Benaouf zou getuigen, zou zijn familie gevaar lopen.

Tekst gaat verder onder de video



Pannenkoek

Benaouf zegt daarop dat er wraak zal komen op Anouar op een manier die de onthoofding van Nabil Amzieb in gruwelijkheid zal overstijgen. Hij doelt daarmee op de vondst van het hoofd van Amzieb op 9 maart 2016 voor de deur van shisha lounge Fayrouz aan de Amstelveenseweg, een (inmiddels gesloten) criminele ontmoetingsplaats, waar ook Benaouf A. vaak te vinden is.

'Ik weet niet wat hij wil', aldus een boze Anouar. 'Ik ken die hele pannenkoek niet.' Waarop Benaouf reageert: 'Pannenkoek? Ik ga je laten zien vriend!'. Een lachende Anouar B.: 'Wat loop je te dreigen? Pannenkoek.' Benaouf A.: 'Hij lacht wel, maar ik meen het.'

Tekst gaat verder onder de video



Reconstructie

Duisternis, een snel optrekkende Audi, felle koplampen en adrenaline door rondvliegende kogels. Kan Benaouf Anouar überhaupt wel hebben herkend die avond? Onmogelijk, stellen de advocaten van de verdachten.

Op dinsdagavond 15 november 2016 vindt er een reconstructie plaats. Het gerechtshof probeert op die manier de verklaring van Benaouf te toetsen. Voor de reconstructie wordt zelfs de door de schutters gebruikte Audi van stal gehaald.

Vertraging

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep loopt ondertussen vertraging op als blijkt dat Anouar zijn advocaat Rutger Lonterman inruilt voor Inez Weski. En een anonieme getuige, die ontlastende verklaringen over Anouar zou kunnen afleggen, blijkt ineens onvindbaar.

Helikopterontsnapping

Ondertussen zit Benaouf sinds 10 mei 2016 vast voor zijn betrokkenheid bij de moord in Antwerpen. Tot hij eind 2017 opnieuw in het nieuws komt. Hij zou met behulp van een gekaapte helikopter hebben willen ontsnappen uit de Penitentiaire Inrichting (PI) in Roermond.

In zijn cel wordt een getekende plattegrond van de luchtplaats van de gevangenis en een aantal telefoons gevonden. Voor het plan wordt zelfs een professionele helikopterpiloot uit Colombia ingevlogen, die het luchtvaartuig moet gaan besturen. De recherche is op de hoogte van het plan en grijpt op het laatste moment in. De zaak tegen de de groep die Benaouf zou hebben willen bevrijden loopt op dit moment nog.

Schiphol

Het getuigenverhoor van Benaouf woensdag vindt plaats in het Justitieel Complex Schiphol, dat ongetwijfeld zwaar bewaakt zal worden. Weski wil niet vooruit lopen op de vragen die ze voor hem in petto heeft. Maar duidelijk is wel dat er veel nieuwe stukken zijn, die Weski hem wil voorhouden. Het verhoor gaat om 10.00 uur van start.