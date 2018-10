Hardleerse Amsterdammer voor zevende keer gepakt voor rijden onder invloed

Een 48-jarige Amsterdammer is door de politie gearresteerd omdat hij voor de zevende keer met alcohol op achter het stuur werd betrapt. Ook was het de zesde keer dat hij een overtreding beging zonder dat hij een geldig rijbewijs of identiteitsbewijs kon laten zien.

Dat laat de Landelijke Eenheid Noordwest weten op Facebook.

De man reed met ongeveer 60 kilometer per uur op een snorfiets veel te hard over de Cas Oorthuyskade toen hij de politie inhaalde. Door die hoge snelheid viel meteen op bij de agenten. Voor een snorfiets geldt een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur.

Meer gedronken

De agenten hielden de man aan en namen hem mee naar het bureau. Daar bleek dat de man vier keer meer had gedronken dan toegestaan. Bovendien vertelde de Amsterdammer dat dit niet de eerste keer was dat met de politie in aanraking kwam. Hij had nog een voorwaardelijke celstraf open staan voor het rijden met een ingenomen rijbewijs.

De politie heeft een proces-verbaal tegen de beschonken hardrijder opgemaakt. Hij kan alles later uitleggen tegen de politierechter. De kans is volgens de politie groot dat hij zich kan klaarmaken voor een celstraf.