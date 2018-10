Voor velen onbekend, maar Mousasi is echt wereldkampioen

Voor het grote publiek is hij misschien niet zo bekend. Maar dat kun je gerust merkwaardig noemen: Gegard Mousasi (33) is wereldkampioen MMA geworden. En deze wereldkampioen traint gewoon in een lokale Amsterdamse sportschool aan de Weesperzijde. 'Hij is zo goed, hij is van een andere planeet', zegt zijn trainer Bert Kops.

De vechtsport MMA is bijzonder populair in Amerika, maar vrijwel onbekend bij het publiek in Nederland. 'Misschien omdat het een beetje gewelddadig is', zegt Mousasi. Kops is het met hem eens: 'Het is wat barbaarser en daar zijn mensen huiverig voor.' Toch blinkt niet Amerika hierin uit, maar Nederland met Mousasi.

Vele prijzen

Kops wist al dat de vechtsporter, die al vele prijzen heeft gewonnen, goed is. Maar de manier waarop Mousasi de wereldtitel binnensleepte, emotioneerde hem: 'Kippenvel, ik had tranen in mijn ogen.' Zijn Canadese tegenstander Rory MacDonald had geen schijn van kans. Hij sloeg hem al knock-out in de tweede ronde binnen 2,5 minuut.

Mousasi, die aangaf nog een jaar door te willen gaan in de MMA, hoopt intussen dat de sport bekender gaat worden. 'We zijn op de goede weg, het gaat steeds beter.'