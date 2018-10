Hostel in Bos en Lommer ontruimd na klachten prikkende ogen en zere keel

In Bos en Lommer is dinsdagavond een hostel ontruimd nadat gasten last kregen van prikkende ogen en een zere keel. Het hostel aan de Krelis Louwenstraat werd rond 23.45 uur ontruimd.

Gasten konden lange tijd niet terug naar hun kamer: de brandweer had anderhalf uur nodig om de oorzaak van de irritaties op te sporen. 'De bron was erg moeilijk te vinden', laat een brandweerwoordvoerder weten. De bezoekers moesten intussen wachten in de algemene ruimte of buiten. Ook bewoners van woningen rond het hostel moesten hun huis uit. Twee bewoners van een woning boven het hostel zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Uiteindelijk bleek dat er in twee ruimtes was schoongemaakt, maar dat er wel erg veel van een sterk schoonmaakmiddel was gebruikt. In eerste instantie werd er gedacht aan koolstofmonoxide, maar dat bleek dus niet het geval.

De brandweer heeft het logement geventileerd. Volgens getuigen konden de gasten en bewoners pas na vier uur weer naar hun kamers.

Twee personen uit woning Krelis Louwenstraat, Amsterdam overgebracht naar het ziekenhuis. Duo had gezondheidsklachten als gevolg van een bestrijdingsmiddel, gebruikt door ondergelegen hostel in twee kamers. Deel hostel en aantal woningen korte tijd ontruimd. — Brandweer AA (@BrandweerAA) October 10, 2018