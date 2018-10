Bijzonder warm weer: mutsen liggen in de winkel, maar ijsjeszaak gaat extra open

De Jaap Edenbaan maakt zich op voor het nieuwe schaatsseizoen en de mutsen en handschoenen liggen al een tijd in de winkels. Intussen gaat morgen ijswinkel IJsmanschap extra open en is er meer personeel opgeroepen bij café de Waterkant vanwege het mooie weer.

Morgen en vooral zaterdag zullen de temperaturen ver boven de 20 graden uitkomen. Een zomerse dag, waarvoor het officieel minimaal 25 graden moet zijn, zal het in Amsterdam niet worden, voorspelt metereoloog Matthijs van der Linden van Weeronline.nl. 'Maar veel zal het niet schelen. Als je in de zon een windstil plekje opzoekt, durf ik te wedden dat het kwik daar wel boven de 25 graden uit zal komen', zegt hij.

Lees ook: In Amsterdam al 13 dagen een hittegolf (en dat duurt nog wel even)

Bijzonder

Bijzonder mag je de temperaturen gerust noemen, vindt Van der Linden. Sinds de jaren vijftig is het in de stad slechts vier keer voorgekomen dat de temperaturen boven de 25 graden uitkwamen, telkens in begin oktober. 'Nu schurken we er tegenaan maar zijn we al bijna halverwege de maand. Vooral dat maakt het speciaal.'

Intussen zijn er meerdere zaken die de boel aanpassen op het aanstaande mooie weer. IJswinkel IJsmanschap in West besloot eind september dat het seizoen voorbij was, maar gaat vanaf morgen alsnog enkele dagen open. 'Het is zulk lekker weer dat als je je kind van school haalt in de middag, je een ijsje moet kunnen eten', zegt eigenaar Martijn Doets.

Extra personeel

En ook café De Waterkant heeft maatregelen getroffen. Extra personeel staat stand-by voor het geval de terrassen massaal worden bezocht. Ook is er een mogelijkheid om een extra bar buiten te openen waar bezoekers hun drankjes kunnen bestellen. 'Het was al een lekkere zomer, dit is een extraatje', zegt een medewerker.