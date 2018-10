Scooterrijder aangereden door bestelbusje in Nieuw-West

In Nieuw-West is in de nacht van dinsdag op woensdag een bromfietser gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelbusje.

Rond 3.30 uur kwamen de twee voertuigen door nog onbekende oorzaak op de Pieter Calandlaan in botsing. Ter hoogte van de Charles Boissevainstraat werd het slachtoffer op de scooter aangereden. Het bestelbusje kwam van een uitrit.

De scooterrijder kwam ten val en de trauma-arts kwam samen met twee ambulances naar het ongeval. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg was een uur dicht vanwege onderzoek.