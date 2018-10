Benaouf A. komt onder politiebeveiliging aan bij rechtbank Schiphol

Voor aanvang van zijn ondervraging in de rechtbank, komt crimineel Benaouf A. onder politiebegeleiding aan bij het Justitueel Complex Schiphol.

A. moet op komen draven om te getuigen in het hoger beroep van de zaak van de moordpartij in de Staatsliedenbuurt in 2012. Benaouf A. is opgeroepen door de advocaat van Anouar B., Inez Weski.

Lees ook: Doelwit én getuige Staatsliedenbuurt: hoe betrouwbaar is crimineel Benaouf A.?

Benaouf ontsnapte eind 2012 ter nauwernood aan de kogelregen waarbij Youssef Lkhorf (28) en Said el Yazidi (21) om het leven kwamen. Anour B. zou hebben geschoten en had het gemunt op Benaouf A. De twee staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. Wat advocaat Weski precies wil bespreken is nog niet bekend.