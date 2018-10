Advocaat Wittenburg-verdachte (25) twijfelt aan DNA-bewijs

Advocaat S.J. Römer twijfelt aan een DNA-match die tot de aanhouding van zijn cliënt (25) leidde. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchiki.

Officieel zit de 25-jarige verdachte ook niet meer vast voor de schietpartij in januari van dit jaar. Zijn advocaat is van mening dat justitie daarom een zwakke zaak heeft tegen zijn cliënt. De man zit nog wel vast voor twee andere schietpartijen enkele weken daarvoor in Zuidoost, aan de Maarsenhof.

Volgens Römer is er tijdens politieverhoren niet gebleken dat er een sterke verdenking is tegen de 25-jarige verdachte. Ook trekt hij de DNA-match in twijfel die er in het onderzoek was. Volgens de advocaat is er 'mogelijk' sprake van 'desinformatie'. Dit omdat de politie en het Openbaar Ministerie er niks over konden zeggen tegen hem.

De aanhouding van de Wittenburg-verdachte is bedoeld om 'onrust te creëren in het vermeende criminele milieu en hieruit informatie te verzamelen', meent Römer. Hij voegt eraan toe dat zijn cliënt ten onrechte is aangehouden. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Het OM gaf verder geen inhoudelijke reactie op de beweringen van S.J. Römer. Wel kon een woordvoerder bevestigen dat de verdachte inderdaad niet meer wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris voor eventuele verlenging van zijn hechtenis, omdat hij al vastzit voor de andere zaken.