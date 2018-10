Man overleden na schietpartij in Zuidoost

Op de Dolingadreef in Zuidoost heeft vanmiddag rond 15.25 uur een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man om het leven gekomen.

De schietpartij gebeurde midden op straat. Een getuige vertelt: 'Ik hoorde een harde klap en daarna zag ik een meneer in elkaar zakken. Het klonk als een schot.'

Inmiddels is de plek waar het slachtoffer gevonden is afgezet met grote blauwe schermen. De forensische opsporing van de politie doet onderzoek naar het incident.

De politie meldt dat de dader nog voortvluchtig is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

De man die eerder deze middag zwaargewond raakte bij een schietincident aan de Dostojevskisingel in Zuidoost is helaas aan zijn verwondingen bezweken. Het onderzoek is in volle gang.