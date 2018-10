Stad wint 4,8 miljoen aan subsidie voor 'blauw-groene daken'

Corporatiewoningen in de Bellamybuurt, Geuzenveld, de Oosterparkbuurt en op Kattenburg krijgen groene daken. Met die daken moeten de woningen en wijken beter beschermd zijn tegen extreem weer.

De beplante daken hebben als voordeel dat ze veel meer water kunnen opvangen dan gewone daken. Tijdens droogte verdampen ze over een langere periode vocht, waardoor huizen langer koel kunnen blijven. De gemeente heeft met het plan voor de blauw-groene daken een Europese subsidie van 4,8 miljoen gewonnen.

Lees ook: Hoe bestrijdt Amsterdam klimaatverandering? 'We moeten vergroenen'

Sensoren en weersverwachting

De daken zijn ook slim. Ze worden verbonden door een netwerk waarmee het waterniveau geregeld kan worden gebaseerd op de weersverwachting. Sensoren zorgen voor de juiste informatie.

De vier buurten zijn uitgekozen omdat de daken van corporatiewoningen daar toch al aan vervanging toe zijn. De buurten zelf hebben een verhoogd risico op wateroverlast en schade bij extreem weer.

Lees ook: Amsterdam moet gasloos, maar zonder gasleidingen kunnen we nog lang niet

10.000 vierkante meter

Woon-wethouder Ivens is blij met de subsidietoekenning: 'Met dit project kunnen we in een keer een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken gebruiken en ik ben erg blij dat nu ook de mensen die geen eigen huis bezitten, kunnen profiteren van de voordelen van deze daken.'

In totaal wordt er een oppervlakte van 10.000 vierkante meter aan daken groen gemaakt. Dat gebeurt in de komende drie jaar.