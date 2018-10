Gepakte overvaller Europaboulevard beroofde veel meer tankstations

De 63-jarige man die afgelopen maandag in de boeien geslagen werd na een overval op een tankstation op de Europaboulevard in Buitenveldert, blijkt een hele reeks tankstations te hebben beroofd.

De politie kwam de man twee dagen geleden op het spoor toen hij een overval probeerde te plegen op een tankstation op het Buikslotermeerplein in Noord. Die overval mislukte, maar later die dag sloeg hij wel succesvol toe bij de benzinepomp in Zuid. Agenten konden de man daarna vrij snel arresteren toen hij probeerde te vluchten.

Vijf tankstations het doelwit

Twee dagen later blijkt dat de werkwijze van de man en zijn signalement sterk overeenkomen met een drietal andere overvallen. Steeds zijn tankstations het doelwit van de man.

Op 28 september wordt een tankstation aan de IJdoornlaan in Landsmeer overvallen. Twee dagen later een tankstation aan de Gooiseweg in Zuidoost en op 6 oktober is er een derde overval op een tankstation aan de Laarderhoogteweg, ook in Zuidoost.

Met vuurwapen bedreigd

Bij die drie overvallen gaat de rover er met een geldbedrag vandoor, nadat hij het personeel bedreigd heeft met een vuurwapen.

De man die is aangehouden voor de vijf overvallen heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.