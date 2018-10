Beroemde I amsterdam-letters verdwijnen mogelijk al binnen paar weken

De roodwitte letters van het toeristentrekkende I Amsterdam op het Museumplein gaan misschien al binnen enkele weken weg. Wethouder van economische zaken Udo Kock zei dat gisteravond.

Kock meent al een tijdje met het idee om tot verwijdering over te gaan te spelen. 'Ik fiets er ook elke dag langs, we dachten er al wat langer aan. Die letters op het Museumplein gaan binnenkort verdwijnen. Al moeten we nog overleggen over de andere sets met Amsterdam Marketing', zegt Kock tegen Het Parool.

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat de I Amsterdam-letters verdwijnen uit de stad. Initiatiefnemer GroenLinks vindt dat het strijd levert met de stad, omdat het logo staat voor individualisme, terwijl de stad juist divers en solidair wil zijn. Initiatiefnemer van de letters Frits Huffnagel, die de letters in 2004 liet plaatsen, vindt het maar raar.

'GroenLinks begrijpt helemaal niets van de campagne.' Volgens Huffnagel was het idee van reclamebureau KesselsKramer het tegenovergestelde. 'Ik maak deel uit van Amsterdam. Als bewoner, omdat ik er werk, of als bezoeker. Dat samen maakt Amsterdam. Dat iedereen erbij wil horen. Het bindt juist mensen. Je verzamelt mensen onder die slogan. GroenLinks heeft helemaal nog nooit begrepen waar het voor staat.'