Amsterdam blijft duurste stad: vierkante meter kost nu 5.000 euro

Alle seinen staan op rood voor de Nederlandse woningmarkt. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bij het presenteren van de kwartaalcijfers over het derde kwartaal. Amsterdam is, zoals gewoonlijk, weer de stad waar de gekte op de huizenmarkt het best zichtbaar is.

Tijdens Prinsjesdag deed de NVM al een oproep aan de regering om tussen nu en 2030 één miljoen nieuwe woningen te bouwen. 'We roepen al een paar jaar dat er in ons land veel te weinig gebouwd wordt. Als dat nu niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en stijgende prijzen', aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma

Net zoals de afgelopen jaren is de gemiddelde huizenprijs in Amsterdam weer veruit het hoogst. 5.000 euro betaal je tegenwoordig in de stad voor een vierkante meter. Dat is bijna 2.000 euro meer dan wat er in de op één na duurste stad, Utrecht, wordt betaald. In Rotterdam heb je maar de helft van het Amsterdamse bedrag nodig om een vierkante meter te kopen.

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt is ook terug te zien in het aantal verkochte huizen. Dat aantal is bijna gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. Toch zijn er volgens Sven Heinen van de Makelaars Vereniging Amsterdam beter tijden op komst.

Hij ziet dat er langzaamaan meer beweging komt op de markt. 'We zien dat er weer meer woningen te koop staan en dat de prijzen minder snel stijgen. Of deze trend ook echt doorzet zal in het vierde kwartaal van dit jaar moeten blijken. In de rest van Nederland is het code rood, maar Amsterdam loopt in deze vaak voor. Ik zeg altijd: de Nederlandse huizenmarkt begint op de Dam.'