Familie en vrienden rouwen om doodgeschoten rapper 'Bolle' (19): 'Hij was altijd vrolijk'

Familie, vrienden en collega's van de gisteren doodgeschoten Gondilio zijn vanochtend op de plek waar het drama zich afspeelde bij elkaar gekomen. De jongen werd gisteren in zijn buik geschoten na een ruzie op de Dolingadreef.

'Hij was altijd vrolijk en vriendelijk en wilde iedereen helpen', halen zijn collega's herinneringen op. Gondilio zat op het Wellantcollege om hovenier te worden. Hij was pas negentien jaar. 'Hij was echt nog heel jong, een kind nog. Echt geen boef. Ik kan met niet voorstellen dat dit om drugs of iets ging. Zo'n jongen was het zeker niet', vertelt een collega.

'Wij werkten met hem bij de Werkbrigade van de gemeente Amsterdam. Hij was de jongste van de groep. We zagen hem ook echt als ons jongere broertje. Het is echt verschrikkelijk dat dit gebeurd is.'

'Rust in vrede broer'

Op straat stond Gondilio bekend onder de naam Bolle. Onder die naam maakt hij, samen met zes andere jongens, deel uit van de rapformatie Sevengang. Één van zijn mede-rappers reageert op Instagram emotioneel op de dood van zijn vriend. 'Jullie hebben mijn bloed, rechterhand afgenomen. Ik zweer het Bolle, ik ga dit doen voor jou! Rust in vrede broer.'