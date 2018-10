Hijs de regenboogvlag: het is Coming Out Day 2018

Overal in Nederland en in de stad vinden vandaag op Coming Out Day 2018 evenementen plaats om de vrijheid om jezelf te zijn te vieren.

Zo hangen meerdere gemeenten vandaag de regenboogvlag uit. Dat gebeurt ook bij de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid & Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking.

Regenboogvlag

In Amsterdam vinden meerdere evenementen en acties plaats. Zo wordt in Zuidoost op het Anton de Komplein traditioneel de regenboogvlag gehesen om 17.45 uur. Dit jaar wordt er een schepje bovenop gedaan. Er wordt namelijk een heuse mega-regenboogvlag over de trappen van het plein gelegd. Daarnaast wordt ook de transgendervlag gehesen. Iedereen die langskomst wordt gevraagd om een vlag mee te nemen, 'zodat er een zee van kleuren zal verschijnen.'

In verschillende filmzalen wordt een speciale voorpremiere getoond van de film Girl. Daarna wordt er geborreld en nagepraat in Club Canary op het Bellamyplein. Boris Dittrich geeft een lezing in Casablance over Coming Out Day. Entree is gratis.

Coming Out Day wordt sinds 2009 op elke 11 oktober gevierd om de sociale acceptatie van de LHBTI-community te bevorderen. Voorheen was dat elk jaar met een bepaald thema, vanaf 2014 gaat het meer over het algemene recht 'om jezelf te zijn.'

Vorig jaar was er nog even ophef tijdens de viering. Vanwege het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan hees de gemeente niet de regenboogvlaggen. Volgens veel Amsterdammers was dat niet in lijn met wat Van der Laan gedaan zou hebben.