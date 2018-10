Amsterdammer gechanteerd en afgeperst door 'vrouwen' op sekssites

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van 24 maanden en werkstraffen van 200 uur geëist tegen zeven mannen uit Delft en Den Haag. Zij worden verdacht van het afpersen en chanteren van onder andere een Amsterdammer. De zeven zochten online contact met mannen via sekssites om ze vervolgens het leven zuur te maken.

De verdachten hebben volgens het OM in 2016 tenminste acht mannen afgeperst en gechanteerd via hun accounts op de sekssites. Ze zochten contact met hun slachtoffers en lieten hen op de gevoelige plaat vastleggen. Vervolgens werd met deze informatie druk op de slachtoffers gezet.

Naaktfoto's

De slachtoffers werden gedwongen geld te betalen aan de verdachten omdat hun seksuele escapades anders zouden worden gedeeld met familie en vrienden. In sommige gevallen werden zelfs de gestuurde naaktfoto's als chantagemateriaal gebruikt. Er werd gedreigd met fysiek geweld als er niet betaald zou worden.

200 euro

De politie kwam de verdachten op het spoor nadat een Amsterdams slachtoffer aangifte deed van chantage. Ook hij had via sekssites contact gehad met vrouwen. Hij werd later via Whatsapp benaderd door iemand die zich voordeed als de pooier van de vrouwen. Deze dwong hem om 200 euro te betalen.

IP-adressen

Via het telefoonnummer van de 'pooier' kwam de politie uit bij de exploitant van een sekssite. Via deze weg konden zij nog meer telefoonnummers én IP-adressen achterhalen. In totaal is er op de bankrekeningen van de verdachten ruim 56 duizend euro gestort. Dat geld wil het OM terughebben. De rechter doet op 12 november uitspraak in de zaak.