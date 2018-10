Oud-medewerker Jeugdland veroordeeld tot vier jaar cel en tbs voor misbruik minderjarige jongens

De rechtbank in Alkmaar heeft de 26-jarige Lars de R. veroordeeld tot een straf van vier jaar cel en tbs voor het seksueel misbruiken van tien minderjarige jongens in Nederland, India en Kroatië. In het verleden werkte De R. bij Jeugdland in het Flevopark.

Ook daar zou hij tenminste één slachtoffer hebben gemaakt. Hij gaf in die tijd workshops op Jeugdland. Daarnaast werd De R. bekend als gitaarspelende finalist van de talentenshow Holland's Got Talent. Volgens het OM gebruikte hij dat bij het inpalmen van zijn slachtoffertjes. Die vonden het bijzonder dat de jongen van televisie tijd voor ze vrij maakte.

Zijn slachtoffers waren ten tijde van het misbruik tussen de 6 en 14 jaar. Volgens het OM reisde de R. bewust naar India omdat het daar makkelijker zou zijn om slachtoffers te maken, iets wat ze hem zwaar aanrekenen. Het OM had zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen De R.