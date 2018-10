IS-sympathisant Mounim A. weer op vrije voeten

De 27-jarige Mounim A. uit de Jordaan is weer op vrije voeten. De Amsterdammer wordt verdacht van het verspreiden van gewelddadig materiaal via social media waarin IS wordt verheerlijkt.

Dat bevestigt de rechtbank na berichtgeving van Het Parool.

A. wordt verdacht van het verspreiden van IS-propaganda via chatgoepen zoals Telegram. Daarnaast zou de 27-jarige Amsterdammer minderjarigen hebben aangemoedigd tot het plegen van aanslagen.

Maatregelen justitie

Justitie rekent de verdachte zwaar aan dat hij contact had met 'minderjarige, kwetsbare mensen', toch is de rechtbank van mening dat strikte maatregelen kunnen voorkomen dat A. in herhaling valt. A. mag van de rechtbank geen contact meer hebben met een aantal mannen, daarnaast mag hij ook geen gebruik meer maken van bepaalde sociale media. Verder moet hij meewerken aan een reclasseringsonderzoek. Onder deze voorwaarden mag A. vanaf 17 oktober zijn proces in vrijheid afwachten.