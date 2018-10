Halsema: 'Wietexperiment zonder Amsterdam kansloos'

Als Amsterdam niet meedoet aan de landelijke proef met gereguleerde wietteelt, dan is het experiment sowieso ‘gedoemd om te mislukken’. Dat zei burgemeester Halsema vandaag in de gemeenteraad.

Te weinig soorten wiet

Verschillende partijen hadden vragen over een eerdere brief van Halsema waarin zij al aangaf niet gelukkig te zijn met de voorwaarden die het kabinet stelt aan deelname. Zo vreest de stad dat er in de proef te weinig soorten wiet en hasj worden aangeboden.

Ook zou de eis dat alle 166 coffeeshops aan de proef moeten meedoen tot problemen leiden. Halsema: 'Die moeten dan in één klap hun illegale leveranciers afstoten. Het is niet denkbeeldig dat er op dat moment problemen met 'de achterdeur' zullen ontstaan.'

Halsema voorstander

Vandaag benadrukte Halsema nog maar eens een groot voorstander te zijn van regulering. Ze zei het ‘absurd’ te vinden dat de handel in softdrugs wel strafbaar is, terwijl blowen dat niet is. Bovendien zou de huidige situatie volgens haar juist ‘misdaad en ondermijning’ in de hand werken.

Maar de manier waarop de regering de proef nu wil uitvoeren biedt volgens Halsema voor Amsterdam ‘weinig soelaas’. Ze gaat dan ook nog proberen of Den Haag bereid is de voorwaarden aan te passen. Daarin neemt ze ook de wens van de gemeenteraad mee die graag wil kijken of er dan niet een proef mogelijk is in één bepaald deel van de stad.

Kansloos

Maar afgezien van de voorwaarden is Halsema dus ook kritisch op überhaupt een proef zonder Amsterdam. 'Als wij niet deelnemen is het experiment bij voorbaat al kansloos. Zoals het experiment nu is geschreven, is het in Den Haag gedoemd om te mislukken.'

De ministers Grapperhaus van Justitie en Bruins van Medische Zorg besluiten binnenkort welke zes tot tien gemeentes mee gaan doen aan de proef met gereguleerde wietteelt.