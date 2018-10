Vluchtroute Bijlmerbajes niet in orde: ADE-feesten kunnen niet doorgaan

Organisator Audio Obscura heeft alle drie de feesten in de voormalige Bijlmerbajes afgeblazen. De organisatie kon de veiligheid van de bezoekers niet meer garanderen. Boven de ruimte van de feesten wonen studenten en daar zit juist het probleem.

Dit laat Audio Obscura weten in een mailtje aan mensen die een ticket hadden gekocht. Volgens een woordvoerder van stadsdeel Oost kon de brandveiligheid niet worden gegarandeerd. Boven de ruimte waar de feesten zouden worden gehouden zitten 300 studentenwoningen en die hebben maar één vluchtroute. Mocht er brand ontstaan dan zouden alle studenten door de ruimte van het feest moeten vluchten. En dat kan niet. Dus werd de vergunning niet gegeven.

'Moeilijke beslissing'

'We zijn hierdoor gedwongen om de moeilijke beslissing te maken om het feest in de Bijlmerbajes tijdens Amsterdam Dance Event te annuleren', staat er in de e-mail. Volgens de organisatie is er alles gedaan 'wat binnen hun macht ligt' om het feest door te laten gaan.

Geen andere locatie

Vorige week werd de beslissing van de gemeente bij het stadsdeel bekend. Er is toen nog gezocht naar andere locaties, maar dit leverde niets meer op. Het was, volgens de organisatie, een 'mission impossible'.

Bezoekers met een kaartje voor één van de drie evenementen krijgen hun geld automatisch teruggestort.