Advocaat Mounim A: 'Mijn cliënt is gevraagd om die IS-informatie te delen via een groep'

De advocaat van de 27-jarige Mounim A. zegt dat zijn cliënt is gevraagd om groepsgesprekken op Telegram op te richten en informatie van IS te delen. Daarnaast zou A. hebben ontkend dat hij zou hebben gesproken over het plegen van aanslagen.

A. wordt verdacht van het verspreiden van gewelddadig materiaal via sociale media. Zo zou hij een beheerder zijn van meerdere chatgroepen op Telegram waarin IS wordt verheerlijk en extremistische video's van onthoofdingen werden gedeeld. Daarnaast zou de 27-jarige Amsterdammer minderjarigen hebben aangemoedigd tot het plegen van aanslagen.

'Informatie delen'

Volgens advocaat Vito Shukrula is zijn cliënt gevraagd om die groep op te richten en informatie te delen. 'Ja, het zijn nare filmpjes, dat weet hij ook, maar hij dacht dat het openbare informatie was en wilde dat delen met mensen die daar meer over wilden weten.'

Justitie denkt daar anders over. Uit tapgesprekken zou blijken dat A. met 'minderjarige, kwetsbare mensen' zou hebben gesproken over het plegen van aanslagen, zoals het met een vrachtwapen inrijden op mensen of een gebouw in Amsterdam-Zuid invliegen.

'Bijnamen'

Ook dit spreekt A. tegen. 'Mijn cliënt zegt: 'Degene die dat heeft gezegd ben ik niet. Dat zit wellicht in tapgesprekken, maar ik was dat niet. Het zijn bijnamen en ik ben dat niet'.'

De 27-jarige Amsterdammer werd al langer door justitie in de gaten gehouden. Vandaag stond hij voor de rechter en kreeg hij te horen dat hij na 17 oktober zijn proces in vrijheid van afwachten.