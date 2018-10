Anti-reclame middel tegen toerisme? 'Mensen komen niet door reclame'

Er is een meerderheid in de gemeenteraad die de toeristen-trekkende letters 'I Amsterdam' weg wil hebben. Het logo zou staan voor individualisme en staan symbool voor massatoerisme, meent GroenLinks. Maar heeft het enige zin?

'Het is heel goed dat we nu zeggen van: "Hey, die vercommercialisering, dat massatoerisme, dat willen we niet meer." Dus kunnen ook de letters als symbool verdwijnen', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma. Er zal waarschijnlijk niets veranderen in het massatoerisme, beaamt ook Roosma. Maar toch is het beter als ze weg gaan, vindt de partij. 'Ook symbolen doen ertoe.'

Artikel gaat verder onder video



'Fuck you tourists'

Maar wat zou wel helpen om toeristen te ontmoedigen om massaal Amsterdam op te zoeken? In andere Europese steden proberen inwoners het met anti-reclame. In Barcelona proberen bewoners het bijvoorbeeld met graffiti met teksten als 'Fuck you tourists'. Op spandoeken staan leuzen als 'This isn't tourism, it's an invasion!'. En op posters worden toeristen geadviseerd van een balkon te springen.

Traditie van ludieke acties

Ook de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad ziet een ludieke campagne wel zitten. 'Amsterdam heeft een mooie traditie van ludieke acties. En in die traditie moeten we hier in doorgaan. Ik vind dat de gemeente heel goed bezig is op dit moment. Ik vind dat Amsterdammers daar ook aan kunnen bijdragen', zegt voorzitter van de vereniging Rogier Noyon.

Artikel gaat verder onder video.



Mond-tot-mondreclame

Maar toerisme-expert Stephan Hodes heeft zo zijn twijfels bij anti-reclame. 'De vraag is: waarom komen mensen naar een stad? Het is niet door reclame. Het is echt voor 60 procent vrienden, familie, collega's. Mond-tot-mondreclame. Dus we gaan een klein speldenprikje doen (weghalen van de letters, red.) en dan is het afgelopen. Dus het gaat geen effect sorteren', zegt Hodes.

Een paar billboards

Ook de doelgroep lijkt niet onder de indruk. 'Waarom zouden we niet meer komen vanwege een paar billboards?', zegt een toerist op Museumplein. 'Misschien gedraag je je wat minder als toerist, dus wat minder foto's en video's maken. Maar de stad is te mooi om niet te bezoeken', zegt een andere bezoeker.