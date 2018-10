Duurzame machine in Westpoort hergebruikt oude straatklinkers

Het is voor de gemeente straks bijna niet meer nodig om klinkers te kopen. Oude straatklinkers worden namelijk hergebruikt met een speciale machine in Westpoort. De machine reinigt, sorteert en stapelt de klinkers. Daarna kunnen de straatstenen mechanisch worden gelegd.

Door het gebruik van de machine kunnen tot 75 procent van de stenen opnieuw worden gebruikt, zo schrijft NH Nieuws. Daarmee wordt een slordige 750.000 euro per jaar bespaart.

100.000 vierkante meter

In de stad wordt jaarlijks 100.000 vierkante meter aan klinkers vervangen. De oude klinkers werden altijd weggehaald door de aannemer, maar sinds eind vorig jaar gebruikt de gemeente de speciale machine.

Minder CO2-uitstoot

Door het gebruik van de machine wordt er jaarlijks ook nog eens 4000 ton minder CO2 uitgestoten. Dat is te vergelijken met de uitstoot van vijfhonderd huishoudens.

'We zijn als gemeente blij dat we door kunnen gaan met deze duurzame oplossing. De CO2-reductie en de kostenbesparing zijn belangrijke resultaten, maar ook de arbeidsomstandigheden voor de stratenmakers is verbeterd doordat de bestrating van de klinkers mechanisch kan worden uitgevoerd', zegt wethouder Marieke van Doorninck.