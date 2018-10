Eerste ceremonie in Zuidoost tijdens Coming Out Day: 'Historisch moment'

Op de Coming Out Day wordt in Zuidoost voor het eerst een ceremonie georganiseerd om religie, cultuur en LHBT'ers bij elkaar te brengen.

Een onderdeel van de dag was het hijsen van de regenboogvlag. Eerder werd dat ieder jaar door een ambtenaar gedaan, maar het is nog nooit eerder gebeurd dat dit moment echt gevierd werd in Zuidoost. Volgens organisator Saskia Bosnie was dit daarom een historisch moment.

Voor de ceremonie heeft Bosnie drie sprekers uitgenodigd die vertellen over de thema's religie, cultuur en LHBT. 'We hebben hier tussen de 110 en 130 kerken in Zuidoost en 160 verschillende culturen. Het is heel belangrijk om met deze mensen dialogen te vormen, want wat we willen is meer begrip voor elkaar krijgen.'

'Begrip onvoldoende'

Pastoor Godian Ejiogu heeft veel LHBT'ers begeleid in hun transitie. Volgens de preker is religie een uitvinding, maar geloof niet: 'Je hebt het of je hebt het niet, maar religie kun je kiezen', vertelt de pastoor. 'Er komt ook heel veel ellende uit religie, niet alleen uit deze doelgroep, maar ook met andere zaken kun je een probleem hebben met religie.'

Op dit moment is het begrip van LHBT'ers nog onvoldoende volgens Saskia. 'We krijgen nog enorme uitspraken, bijvoorbeeld dat we dieren zouden zijn inplaats van mensen. Of dat we naar de hel zouden gaan.'

Volgens de pastoor komt het ook regelmatig voor dat families uit elkaar gaan. 'Pijnlijk genoeg maken mensen dat heel veel mee.'

'God is voor iedereen'

De boodschap van de ceremonie is dan ook dat religie en de LHBT-gemeenschap samen kan gaan. 'God is voor iedereen', vindt Saskia, 'wij vinden het belangrijk dat mensen die van deze gemeenschap zijn zich ook thuis voelen in een kerk.'

Tijdens de ceremonie geeft pastoor Ejiogu het publiek nog een boodschap mee: 'Ik geloof dat alle mensen hier op aarde voor elkaar zijn, dat wij nodig zijn voor elkaar, anders zouden wij niet hier komen'.