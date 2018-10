Ringdijk versterkt in strijd tegen veranderend klimaat

Een kurkdroge zomer, gevolgd door zware hoosbuien en hoge temperaturen midden in oktober: het weer kende dit jaar flinke extremen en dat zal in de toekomst niet minder worden, is de verwachting. Voor de stad levert dat een vraagstuk op, want hoe beheers je water als je maar beperkte ruimte hebt? De Ringdijk in Oost wordt daarom nu op een bijzondere manier versterkt.

Een van de mensen die daar over gaat is Gerhard van den Top, hij is dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en volop bezig met de klimaatverandering. En daar heeft hij grote zorgen over: 'Het lijkt allemaal ontzettend fijn, we zitten heerlijk op een terrasje tot laat in oktober. En tegelijkertijd gaat klimaatverandering wel heel veel betekenen, ook voor Amsterdam.'

Sinds 1950 is de stad 1,6 graad warmer geworden en dat heeft gevolgen, aldus Van den Top: 'Daardoor heb je vaker van die zware clusterbuien en stijgt de zeespiegel en daarom heb je steeds meer moeite om Amsterdam te ontwateren'.

Dijkversterking

Om te zorgen dat er in de toekomst geen overstromingen komen, gaat het Waterschap daarom vanaf volgende week de Ringdijk in de Watergraafsmeer versterken. 'Je ziet hier heel goed hoe laag de woningen liggen ten opzichte van het afvoerkanaal. De Ringdijk is aangelegd om de te zorgen dat de Watergraafsmeer droogt blijft'.





Naast de hoosbuien die vaker voorkomen was er juist ook een periode van stucturele droogte afgelopen zomer. Het gevolg was dat er sloten droog vielen en er zelfs wat huizen verzakten. 'Als er weinig water van de Rijn komt moeten we er juist weer voor zorgen dat het waterpeil voldoende blijft dat de mensen kunnen blijven sproeien en water drinken.'

Route naar problemen

Volgens klimaatrapporten is het veranderende weer voor Amsterdam 'een route naar heel veel meer problemen in de toekomst'. Oplossingen zijn er ook zegt de dijkgraaf. 'Zorg voor veel meer wateropvang in je wijk. Bestraat je tuin niet helemaal, hou 'm groen of kijk of je een kinderspeelplaats anders in kunt richten. Iedereen heeft daar een rol in te spelen en ik hoop ook echt dat we dat gaan doen de komende jaren.'