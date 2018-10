Automobilisten opgelet: vanaf vandaag nieuwe brandstofnamen bij de pomp

Het zal even wennen zijn voor Amsterdamse autobezitters. Vanaf vandaag hebben de verschillende brandstoffen aan de pomp namelijk een nieuwe naam. Zo is Euro95 E5 geworden en heet diesel tegenwoordig B7.

Dat meldt de NOS. Met de overstap is Nederland nu ook aangesloten op het Europese systeem. In alle landen van de EU, plus een aantal andere landen zoals Zwitserland en Turkije, worden deze namen nu gehanteerd. Dit moet verwarring bij de toerist aan de pomp in de toekomst gaan voorkomen.

E5 & E10

Benzine heet vanaf nu E5 of E10. Dat staat voor een bio-ethanolgehalte van vijf of 10 procent. In Frankrijk, Duitsland en België zijn tankstations al massaal overgestapt naar het schonere E10. Nederland loopt op dit gebied nog achter. De regering heeft echter wel aangegeven dit voor 2020 geregeld te willen hebben.

Oude naam blijft

B7, de nieuwe naam van diesel, verwijst naar de zeven procent biobrandstof die in diesel zit. LPG blijft dezelfde naam houden. Amsterdammers hoeven voorlopig nog niet bang te zijn dat ze door de naamswijziging per ongeluk de verkeerde brandstof in hun auto stoppen. De oude namen staan voorlopig namelijk ook nog op de pompen.