Gevonden 'explosief' in Westpoort blijkt aansteker

In het Westelijk Havengebied bij de Hempont werd vanochtend een explosief gevonden, althans, dat leek zo. De politie was snel ter plaatse maar veel reden tot paniek was er niet.

De gevonden handgranaat bleek namelijk een aansteker te zijn, meldt de politie. De melding kwam rond half tien bij de politie binnen. Het 'explosief' lag op een industrieterrein op de Kombuisweg.

Na onderzoek te hebben gedaan kwam de politie er achter dat de granaat niet echt was. Agenten zijn daarna weer vertrokken.

Na een melding rond 9.30 uur van een mogelijk explosief op de Kombuisweg is ter plaatse onderzoek ingesteld. Het blijkt te gaan om een aansteker in de vorm van een handgranaat. Politie rondt het onderzoek af. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) October 12, 2018