Paradijs blijft gemeente stap voor: nu speciale City-editie voor alle stadsdelen

Huis-aan-huisblad City, van oud-Telegraaf hoofdredacteur Sjuul Paradijs, heeft een nieuwe manier gevonden om te blijven bestaan. Het blaadje zal vanaf komend weekeinde voor het eerst in zeven stadsdeeledities verschijnen, met minimaal vier pagina's met nieuws uit dat stadsdeel.

Hiermee reageert Paradijs op de waarschuwing die City vorige maand kreeg van wethouder Marieke van Doorninck. Zij stelde toen dat City niet voldeed aan de eisen van een huis-aan-huisblad omdat er geen lokaal nieuws in zou staan. Zij startte daarop een handhavingstraject tegen het blad en stuurde een waarschuwingsbrief.

Lees ook: City krijgt waarschuwing: 'Slechts één pagina onderscheidend'

Geen reclame, wel City

Sinds de komst van het blaadje deze zomer is er veel te doen geweest rond het blad. Veel mensen noemen het een reclamefolder en willen het dan ook niet in de bus ontvangen. Officieel is City echter een huis-aan-huisblad omdat wordt voldaan aan de minimale tien procent journalistieke inhoud. Mensen die geen reclame in de brievenbus willen (en dus geen ja-sticker gebruiken), ontvangen City daarom toch.

Lees ook: Bewoner Zuidoost probeert City met zelfgemaakt briefje te weren

De gemeente overweegt om de regels voor huis-aan-huisbladen aan te scherpen en de grens van minimale journalistieke inhoud op 25 procent te leggen. Ook hier lijkt Paradijs de gemeente een stap voor te zijn. In de nieuwe City is het aantal inhoudelijke pagina's namelijk uitgebreid van één naar vier.