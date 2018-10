Wachtende fans voor K-popgroep: 'Als het concert begint ga ik keihard gillen!'

'O!RUL8,2?', 'Wings' en 'Love Yourself 結 'Answer'', het zijn drie albums die niet iedere Amsterdammer zal kennen. Ze zijn namelijk gemaakt door de Zuid-Koreaanse K-popgroep Bangtan Boys, oftewel BTS. Morgenavond spelen ze in de Ziggo-Dome, maar al sinds gisteren zitten er fans in de rij.

De veelal vrouwelijke fans die in de rij staan bij de concertzaal komen uit verschillende landen. 'Dit is hun allereerste optreden in Europa en daarom zijn we helemaal vanuit Israël over komen vliegen.' De Israëlische meiden hebben ondanks het lange wachten nog geen spijt van hun komst. 'We zijn hele grote fans en willen dit echt niet missen. Als het concert is dan ga ik ook keihard gillen.'



Diepe betekenis

De jonge fans luisteren niet alleen maar naar de K-popgroep, omdat ze goed kunnen zingen en knap zijn. 'Hun laatste album Love Yourself gaat erover dat je van jezelf moet leren houden. En dat helpt echt heel veel jonge meisjes over de hele wereld.'

Een Nederlands meisje dat in de rij staat te wachten beaamt dat. 'Ik hoorde hun muziek voor het eerst toen ik in een voor mij slechte periode zat. Ook door naar hun te luisteren ben ik daar weer uit gekomen.'



Dansen en zingen in de rij

In de rij klinkt ook al hard de muziek van de jongens uit Zuid-Korea. 'We kennen allemaal de dansjes van de nummers en dit is ook een manier om samen in de rij lol te hebben', zegt een fan die sinds gisteravond aanwezig is. 'Maar ik heb wel thuis geslapen, want dat mag hier niet van de politie en van de Ziggo-Dome.' En dus hebben de meiden energie genoeg om te dansen op hun favoriete nummer. 'Dat is Idol, hun allernieuwste single'.